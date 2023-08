صرح مصدر بالمكتب الاعلامي لمجلس الاعلى للدولة حصرياً لقناة تبادل الاقتصادية عن انتخاب مكتب رئاسة المجلس الاعلى والذي فاز برئاسته “محمد تكالة” بتصويت 68 عضو من اعضاء المجلس، بينما “خالد المشري” تحصل على 63 صوت.

وأوضح المصدر بأنه كان من ضمن المرشحين أيضاً لرئاسة المجلس “نعيمة الحامي” والتي تحصلت على 4 أصوات، و “ناجي مختار” تحصل على 36 صوت.

