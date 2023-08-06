تعيين “الكبير” رئيسا لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تعيين محافظ المصرف “الصديق الكبير”، رئيسا لمجموعة المصارف المركزية الشمال أفريقية ورئيساً لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025.

وانتخبت جمعية المصارف المركزية الإفريقية الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي رئيساً لمجموعة المصارف المركزية لشمال أفريقية (مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا و السودان) خلال اجتماعاتها السنوية التي تم عقدها في دولة غامبيا لعام 2023.

وخلال الإجتماعات الـ 45 لمحافظي البنوك المركزية الأفريقية التي اختتمت يوم الجمعة الموافق 4 أغسطس في دولة زامبيا إنتخاب الصديق عمر الكبير نآئباً لرئيس الجمعية خلال العام القادم 2024، ورئيساً لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025، وسوف تعقد الجمعية اجتماعها القادم لعام 2024 في دولة ليبيا بإستضافة من مصرف ليبيا المركزي