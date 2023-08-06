انخفاض في اسعار الاسمنت بأنواعه في ليبيا اليوم

ننشر اسعار الاسمنت في ليبيا اليوم الاحد 6 اغسطس 2023 ، وفقاً للنشرة الأسعار اليومية من شبكة ليبيا التجارية .
وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .
وفيما يلي قائمة اسعار الاسمنت في ليبيا اليوم الاحد 6 اغسطس 2023:
ننشر اسعار الاسمنت في ليبيا اليوم الاحد 6 اغسطس 2023 ، وفقاً للنشرة الأسعار اليومية من شبكة ليبيا التجارية .
وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .
وفيما يلي قائمة اسعار الاسمنت في ليبيا اليوم الاحد 6 اغسطس 2023:
أضف تعليقـك