مغلق منذ 8 أعوام.. الدبيبة يدعو لإعادة فتح منفذ حدودي للمسافرين

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إلى إعادة فتح منفذ حدودي بين بلاده والجزائر أمام المسافرين المغلق منذ 8 أعوام، وذلك بعد افتتاحه أمام التبادل التجاري قبل نحو عام.

جاء ذلك خلال اجتماع للدبيبة مع قيادات مصلحة الجمارك والأجهزة الأمنية في مدينة غدامس الليبية، وفق بيان، الأحد.

وقال البيان إن الدبيبة “قام على هامش اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بمدينة غدامس (الخميس) بزيارة للمنفذ الحدودي غدامس/ الدبداب”.

وأغلق معبر ” غدامس / الدبداب ” في مايو / آيار 2014، بفعل تصاعد المعارك في ليبيا، وفق السلطات الجزائرية التي أغلقت أيضا في ذلك الوقت معابرها مع تونس.

ويبعد المعبر البري 20 كلم عن مدينة غدامس في الغرب الليبي.

كما قام الدبيبة، بحسب البيان، “بزيارة مركز جمارك غدامس وعقد اجتماع مع الأجهزة الأمنية أكد خلاله على ضرورة فتح المنفذ أمام حركة المسافرين كمرحلة ثانية بعد افتتاحه أمام التبادل التجاري”.

كما شدد على “الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها هذا المعبر للدولة الليبية والتواصل مع الشقيقة الجزائر بشكل مباشر عبر معبر مشترك”.