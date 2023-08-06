إنتاج النفط الخام في ليبيا يبلغ مليون و 212 ألف برميل يوميًا

قدرت المؤسسة الوطنية للنفط، في ليبيا، معدل إنتاج الخام الليبي، بـ و212 ألف برميل يوميًا مستندة إلى القدرة الانتاجية للبلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب بيانات رسمية نشرتها المؤسسة، ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية، «وال» فإن إنتاج المكثفات بلغ 49 ألف برميل يوميًا.

وحسب أحدث أرقام رسمية صدرت، عن المصرف المركزي، أمس، فإن إجمالي إيرادات المبيعات النفطية بلغ 19.1 مليار دينار في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و181 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.