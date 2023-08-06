الدبيبة يفتتح مركز صحي في مصراتة بعد خروجه عن الخدمة لسنوت

افتتح رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة مع أهالي منطقة الكراريم ببلدية مصراتة المركز الصحي الكراريم والذي يعتبر أول مرفق حكومي يعاد افتتاحه في المنطقة منذ عام 2011.

وحضر مراسم الافتتاح كل من وزير الصحة المكلف ووكيل وزارة التعليم التقني والفني ورئيس مجلس أعيان وحكماء بلدية مصراتة وجمع غفير من أهالي منطقة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة التقى مع أعيان وأهالي المنطقة واستمع إلى مطالبهم ووجه ً بتسهيل كافة الأجهزة الخدمية بتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات لأهالي المنطقة.

ويضم المركز الصحي عيادات في تخصصات الباطنة أمراض النساء، الأطفال، الأسنان، الجلدية، بالإضافة إلى مختبر طبي، ويعتبر المركز أول مرفق حكومي يفتتح في المنطقة ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.