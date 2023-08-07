شاهد : الجهات التي تمت تسوية وضعها الوظيفي خلال شهر يوليو

كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية، عن الجهات التي تمت تسوية وضعها الوظيفي خلال شهر (7) يوليو على ان يتم الافراج خلال شهر اغسطس .

الجهات التي تمت تسوية وضعها الوظيفي خلال شهر (7) يوليو :

الخدمات الصحية حي الاندلس

الخدمات الصحية صبراته

الخدمات الصحية المرج

الخدمات الصحية خليج السدرة

الزاوية الغرب

الخدمات الصحية الزنتان

الخدمات الصحية صرمان

الخدمات الصحية الاصابعة

الخدمات الصحية الزويتينه سلطان

الخدمات الصحية قصر الجدي

الخدمات الصحية القبه

الخدمات الصحية ام الرزم

الخدمات الصحية نالوت

مستشفي عمر المختار الجبل

مستشفي المرج التخصصي

مستشفي الأطفال بنغازي

مستشفي عين مارة القروي

مستشفي ام الرزم القروي

مستشفي الجامعي طرابلس

مستشفي براك العام

مستشفي مرتوبة القروي

مستشفي غريان المركزي

مستشفي العواتة القروي

مستشفي مسلاتة العام

الخدمات الصحية طرابلس

الخدمات الصحية مسلاته

الخدمات الصحية بنغازي

الخدمات الصحية زلطن

الخدمات الصحية وادي الشاطئ

الخدمات الصحية غريان

الخدمات الصحية درنة

الخدمات الصحية اجدابيا

الخدمات الصحية زوارة

الخدمات الصحية ترهونه

الخدمات الصحية جادو

الخدمات الصحية مزدة

الخدمات الصحية تاورغا

الخدمات الصحية باطن الجبل

الخدمات الصحية بني وليد

الخدمات الصحية تراغن

الخدمات الصحية وادي الاجال

الخدمات الصحية غات

الخدمات الصحية قصر بن غشير

مركز الأورام طرابلس

مصرف الدم المركزي

مركز المسنين الزاوية

مركز غسيل الكلي مصراته

مصرف الدم المركزي سبها

مستشفي العجيلات للنساء

العيادة المجمعه البدري

مستشفي المرج التعليمي

مستشفي الأطفال طرابلس

مستشفي الحوادث طرابلس

مستشفي العيون طرابلس

الخدمات الصحية طبرق

الخدمات الصحية سبها

الخدمات الصحية مرادة

الخدمات الصحية صرمان

الخدمات الصحية اوجله

الخدمات الصحية الابيار

الخدمات الصحية اجخرة

الخدمات الصحية صبراته

مستشفي أوباري العام

مستشفي الوحدة درنة

مستشفي ام الارانب القروي

مستشفي المرج التعليمي

مستشفي ابن سيناء التعليمي

مستشفي علي عمر عسكر

مركز سبها الأورام

مركز سبها الطبي

مركز مصراتة الطبي

مركز تطوير النطام الصحي

مركز بنغازي للتشخيص وعلاج السكري

مركز سوية السكري .