عدد من فروع مصرف الجمهورية تعلن عن المرتبات التي تم ادراجها بحسابات الزبائن

أعلنت عدد من الفروع التابعة لمصرف الجمهورية، الاحد عن المرتبات التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي : كشف المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن

مصرف الجمهورية فرع أبوهادي : كشف المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن

جهاز الحرس البلدي شهر يوليو 2023

هيئة امن المرافق والمنشات شهر يوليو 2023

الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء شهر يونيو 2023

قطاع التربية والتعليم اجدابيا شهر يوليو 2023

مستشفى أبوهادي القروي شهر يوليو 2023

الضمان الاجتماعي (سلف)

مصرف الجمهورية فرع الجلاء : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن

تم ادراج حوافظ المرتبات الاتية (يوليو)

1- صندوق الضمان الاجتماعي المتقاعدين + الموظفين عن شهر اغسطس

2- المجلس التسييري المرج والقطاعات التابعه له

3- صندوق التضامن الاجتماعي

4-مصلحة الاحوال المدنية

مصرف الجمهورية فرع ترهونة : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن

-قطاع التعليم

-قطاع الصحة

-مكتب المعاهد الفنية المتوسطة

-جامعة الزيتونة

-وزارة العمل والتأهيل

-مستشفى ترهونة التعليمى

مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن

مصرف الجمهورية – فرع الكفرة : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن امس الاحد

تم ترحيل حوافظ الجهات التالية الوارده الينا في حسابات الزبائن

1/مستشفي الشهيد عطية الكاسح شهر يوليو

2/مديرية الامن الوطني اجدبيا شهر يوليو

3/شركة بريد ليبيا شهر يوليو

4/قناة ليبيا الوطنية شهر يوليو

المرتبات التي تم توريدها سابقًا :

1/وزارة الزراعة شهر يوليو

2/مديرية امن الكفرة شهر يوليو

3/مراقبة الخدمات المالية الكفرة شهر يوليو

4/هيئة تنمية منطقة الكفرة والسرير شهر يوليو

5/التعليم شهر يوليو

6/وزارة الشؤون الاجتماعية شهر يوليو

7/مكتب العمل والتاهيل الكفرة شهر يوليو