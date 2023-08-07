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عدد من فروع مصرف الجمهورية تعلن عن المرتبات التي تم ادراجها بحسابات الزبائن

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت عدد من الفروع التابعة لمصرف الجمهورية، الاحد عن المرتبات التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

 

  • مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي : كشف المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن

 

 

  • مصرف الجمهورية فرع أبوهادي : كشف المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن

  • جهاز الحرس البلدي شهر يوليو 2023
  • هيئة امن المرافق والمنشات شهر يوليو 2023
  • الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء شهر يونيو 2023
  • قطاع التربية والتعليم اجدابيا شهر يوليو 2023
  • مستشفى أبوهادي القروي شهر يوليو 2023
  • الضمان الاجتماعي (سلف)

 

  • مصرف الجمهورية فرع الجلاء : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن

تم ادراج حوافظ المرتبات الاتية (يوليو)
1- صندوق الضمان الاجتماعي المتقاعدين + الموظفين عن شهر اغسطس
2- المجلس التسييري المرج والقطاعات التابعه له
3- صندوق التضامن الاجتماعي
4-مصلحة الاحوال المدنية

 

  • مصرف الجمهورية فرع ترهونة : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن

-قطاع التعليم
-قطاع الصحة
-مكتب المعاهد الفنية المتوسطة
-جامعة الزيتونة
-وزارة العمل والتأهيل
-مستشفى ترهونة التعليمى

مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن

 

  • مصرف الجمهورية – فرع الكفرة : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن امس الاحد

تم ترحيل حوافظ الجهات التالية الوارده الينا في حسابات الزبائن
1/مستشفي الشهيد عطية الكاسح شهر يوليو
2/مديرية الامن الوطني اجدبيا شهر يوليو
3/شركة بريد ليبيا شهر يوليو
4/قناة ليبيا الوطنية شهر يوليو

المرتبات التي تم توريدها سابقًا :

1/وزارة الزراعة شهر يوليو
2/مديرية امن الكفرة شهر يوليو
3/مراقبة الخدمات المالية الكفرة شهر يوليو
4/هيئة تنمية منطقة الكفرة والسرير شهر يوليو
5/التعليم شهر يوليو
6/وزارة الشؤون الاجتماعية شهر يوليو
7/مكتب العمل والتاهيل الكفرة شهر يوليو

 

  • مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن امس الاحد

 

 

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