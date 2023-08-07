تحديث جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 07 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 07 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7941 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2624 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0973 دينار، والدولار الكندي 3.5821 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1775 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2779 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3052 دينار، والدينار التونسي 1.5585 دينار، والدرهم المغربي 1.5585 دينار ليبي.