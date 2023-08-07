خاص.. “صدى” تتحصل حصرياً على النشرة الاقتصادية للربع الثاني لسنة 2023

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على النشرة الاقتصادية للربع الثاني عن عام 2023 الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

حيث صدر عن إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي النشرة الإقتصادية الفصلية للربع الثاني 2023.

حيث إحتوت على العديد من البيانات والمؤشرات النقدية والمالية والإقتصادية الهامة .

– شهد بيانات الربع الثاني من العام الحالي 2023 إرتفاعاً فيعرض النقود بالمفهوم الواسع أو ما يعرف بالسيولة المحلية ليسجل عرض النقود نحو 123.2 مليار دينار مقارنة بـــ118.1 مليار في نهاية الربع السابق، هذه الزيادة نتيجة إرتفاع العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي والودائع تحت الطلب حيث إرتفعت العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي بمقدار 3.9 مليار دينار، والودائع تحت الطلب إرتفعت بمقدار 1.0 مليار دينار مقارنة بما كان عليه في الربع السابق.

– أوضح المسح النقدي إنخفاض صافي الأصول الأجنبية بمقدار 4.2 مليار دينار أو مايعادل نحو 870.0 مليون دولار أمريكي ، ليسجل صافي الأصول الأجنبية نحو 385.1 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2023 مقابل 389.3 مليار دينار في الربع السابق.

– إرتفع إجمالي أصول المصرف المركزي في نهاية الربع الثانيبمقدار 5.0 مليار دينار عما كانت عليه في الربع السابق ، لتسجل أصول المصرف المركزي نحو 542.4 مليار دينار.

– سجل إجمالي إصدار العملة في نهاية الربع الثاني 42.1مليار دينار منها نحو 40.0 مليار دينار متداولة خارج القطاع المصرف أي أنها لدى الجمهور.

– إنخفض إجمالي أصول المصارف التجارية مجتمعة من نحو140.6 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2023 إلى نحو145.6 مليار دينار نهاية الربع الثاني 2023 .

– إرتفع اجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من المصارف من 23.5مليار دينار في نهاية الربع الأول 2023 إلى نحو 25.4مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2023، أي بمعدل نمو 7.8%، وقد شكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى اجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 23.2%، كما شكلت من اجمالي الأصول ما نسبته 17.5%، وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية الربع الثاني 2023 ما قيمته 17.5 مليار دينار، وما نسبته 69.0% من إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 31.0% والتي بلغت قيمتها نحو 7.9 مليار دينار.

– حافظت المصارف التجارية مجتمعة على مستوى جيد من السيولة بخزائنها خلال أشهر الربع الثاني 2023، حيث بلغ رصيد النقدية بخزائن المصارف في شهر مايو 2023نحو4.5 مليار دينار.

– إرتفعت ودائع العمـلاء لـدى المصارف من 105.3 مليار دينـار في نهاية الربع الأول 2023، إلى 109.1 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2023، أي بمعدل 4.0%، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 80.9% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 18.8% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع.

وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية الربع الثاني 2023 ما قيمته 65.5 مليار دينار، وما نسبته 60.0% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 40.0% أي ما قيمته 43.6 مليار دينار، منها 31.2 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 12.4 مليار دينار ودائع حكومية.

– أوضحت النشرة الإقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي إلى أن إيرادات المالية العامة بلغت 49.5 مليار دينار خلال النصف الأول 2023 في حين بلغت المصروفات نحو 45.0 مليار دينار مقسمة على أبواب الميزانية العامة (مرتبات 27.8 مليار دينار، تسييرية 4.6 مليار دينار ، ميزانية التنمية2.2 مليار دينار والدعم سجل نحو 10.4 مليار دينار)، وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي قد قام بنشر بيان الإيراد والمصروفات عن النصف الأول من العام الحالي 2023 بشكلمُفصَل.

– تشير البيانات النشرة الاقتصادية للربع الأول 2023 والتي مصدرها وزارة التخطيط – مصلحة الإحصاء والتعداد إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال الربع الثاني 2023 ليسجل 295.1 نقطة بزيادة قدرُها نحو 7 نقاط على أسـاس سنـوي، مُقابل 288.2 نقطـة خِـلال نفس الربع من العام السابق 2022، لِيُسجل معدل التضخم نسبة (2.4%).

– سـجـــل معـــدل التضخم خلال الربع الأول (على أساس سنوي) إرتفاعاً في كل المجموعات السلعية، كان أبرزها كما يلي :

– إرتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 3.5%.

– إرتفاع أسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.4%.

– إرتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.6%.

– إرتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرىبنسبة 2.6%.

– إرتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 2.5%.

– إرتفاع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.2%.

– أحتوت النشرة على بيانات حديثة حتى العام 2022 عن قطاع النفط حيت توضح الجداول الموجودة بالنشرة كميات إنتاجالنفط الخام مفصلة حسب الشركات العاملة وكذلك كميات النفط المصدرة بالاضافة إلى عدة جداول أخرى منها إنتاج وصادرات الغاز والبتروكيماويات و كميات الإستهلاك المحلي لمشتقات النفط وأسعار تصدير النفط حسب نوع الخام وميناء التصدير .

كما أحتوت النشرة الاقتصادية للربع الثاني 2023 على العديد من البيانات والمؤشرات الهامة الأخرى كأسعار الصرف الرسمية و جداول التجارة الخارجية لليبيا وبيانات الناتج المحلي الإجمالي وغيرها من البيانات الأخرى .

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