إنيرجي كابيتال: “عون” يدعو وفوداً عالمية إلى طرابلس لحضور قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

عقد وزير النفط والغاز محمد عون اجتماع مع منظمي قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد لإطلاعهم على المبادرات القادمة في قطاع الطاقة وستقوم وزارة النفط والغاز بدعوة وفود رسمية من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط ومنظمات من بينها أوبك للمشاركة في الحدث يومي 8 و 9 نوفمبر 2023 في طرابلس .

وأكد عون أن حوالي ثلث الأراضي الليبية البرية والبحرية لم يتم استكشافها بعد من أجل الهيدروكربونات فضلاً عن تنوع قاعدة مواردها للإنتاج المستقبلي وذلك بحسب موقع إنيرجي كابيتال .

وتابع الموقع بالقول أن شركة إنيرجي كابيتال والمنظمون للقمة ووزارة النفط والغاز تتطلع إلى استقبال وفود وزارية ووفود من القطاع الخاص من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا ومصر والجزائروالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا للمساهمة بخبراتهم ووجهات نظرهم في القمة النفطية في ليبيا .

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