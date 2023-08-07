انخفاض إنتاج النفط الخام الليبي إلى مليون و211 ألف برميل يومياً

انخفض إنتاج النفط الخام الليبي، اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023، إلى مليون و211 ألف برميل برميل، إضافة لانخفاض إنتاج المكثفات إلى 43 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي ارتفع إلى مليار و181 مليون قدم مكعب، حيث بلغ إستهلاك شركة الكهرباء 1.018 مليار قدم مكعب، و 86 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط، و 72 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة بينما انخفضت قيمة تغذية مصانع الإسمنت بمقدار 5 مليون قدم مكعب.