اللجنة المالية العليا تتفق على وضع وتوحيد معايير الافصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام بين كل مؤسسات الدولة

عقدت اللجنة المالية العليا اجتماعها العادي الثالث بمدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” رئيس اللجنة وبحضور أعضاءها.

حيث اعتمدت اللجنة المالية العليا خلال الاجتماع الثالث لها، اللائحة الداخلية لتنظيم عملها، تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي.

كما اطلعت اللجنة على بيانات الإيرادات والإنفاق العام، وفقاً لتقارير عرضت من وزارتي المالية ومصرف ليبيا المركزي.

وناقش الاجتماع الثالث أيضا، أعمال اللجان الفنية المكلفة بشأن متابعة أبواب الميزانية والملاحظات الفنية المتعلقة بها، وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.

وفي الختام اتفق أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه على وضع وتوحيد معايير الافصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام، بين كل مؤسسات الدولة الليبية وضمان الافصاح الشامل والموحد.

