مصادر مطلعة توضح بشأن موعد مرتبات شهر اغسطس ومنحة الابناء

أوضحت مصادر مطلعة بشأن موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2023 وثلاثة أشهر من منحة الابناء .

وأفادت المصادر أن مرتبات شهر اغسطس للعام 2023 ستكون قبل بدء العام الدراسي المزمع انطلاقه مطلع شهر سبتمبر، مشيرةً إلى أنه سيتم صرف منحة الأبناء بالتزامن معها”.

على ذات الصعيد، أفاد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، الاسبوع الماضي، أن تأخر صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في القطاع العام يعود بسبب الاشكالية الدائرة بين المحافظ الصديق الكبير وادارة الميزانية بوزارة المالية .

كما أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية لحكومة الوحدة الوطنية، منتصف شهر يوليو، أنها قامت بتسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يوليو إلى مصرف ليبيا المركزي، موضحةً إن التسليم يأتي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.