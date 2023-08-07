اعلان هـام من مصرف الادخار والاستثمار العقاري بشأن الإقراض الشبابي

باشر فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري بسرت فى توزيع اول دفعة من الإقراض الاسكاني الشبابي الدي تنفده الحكومة لبلديات اهراوة وخليج السدرة وزمزم

وقال مدير فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري سرت عمر اشتيوي لمراسل وال بسرت عقب التوزيع أن هدة البادرة تأتي فى إطار تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة وأوضح أن مصرف الادخار والاستثمار العقاري سرت شرع فى صرف صكوك الدفعة الأولى لمستحقيها من بلديات ( زمزم ، هراوة ، خليج السدرة ) الذين استوفوا بياناتهم بعد إعتماد قوائمهم من اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة بالحكومة

وكشف مدير المصرف أن عدد المستهدفين بالاقراض الشبابي والأسر المحتاجة فى هدة البلديات الثلاتة عددهم (128) مستفيد بالاقراض مقسمة كالتالي بلدية خليج السدرة 84مستفيد وبلدية زمزم 33مستفيد وبلدية اهراوة 11 مستفيد , وأن فرع المصرف سلم صكوك لعدد ستة مستفيدين تلاثة منهم من بلدية خليج السدرة وتلاثة مستفيدين من اهراوة.

وأشار ألى القيمة الاجمالية للأقراض لغرض البناء قيمته مائة وخمسين ألف دينار اما القيمة الاجمالية للاقراض للبناء فوق السطح قيمته مائة وعشرين ألف دينار

اما قيمة الدفعة الأولى من الصكوك المصرفية التى تم تسليمها اليوم للمستفيدين هو خمسة وعشرين ألف دينار ليبي.