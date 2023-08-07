تنويه هام مصرف الجمهورية بشأن خدمات المصرف والخصومات

أصدر مصرف الجمهورية يوم الاثنين تنويهاً جديداً بشان الخدمات التي يقدمها المصرف والخصومات التي ترافقها.

ونوه المصرف في بيان صادر عنه، لزبائن مصرف الجمهورية أن الخصومات التي تتم بحساباتكم هي نظير خدمات مقدمة من قبل المصرف.

وأضاف المصرف “نأمل منكم عدم الانجرار خلف من يحاولون نشر الإشاعات والاخبار المضللة وتحري الدقة”.

وقال المصرف “إذا كان لديكم أي شكوى أواقتراح حول خدماتنا أو منتجاتنا فيسعدنا الاستماع إليكم عبر ارسال رسالة الى الإيميل [email protected] أو عبر صفحتنا الموثقة بالعلامة الزرقاء”.