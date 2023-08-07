مصرف الوحدة يعلن عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن

أعلن مصرف الوحدة، اليوم الاثنين عن المرتبات التي تم ادراجها في حسابات الزبائن لعدد من الجهات في عدة مدن .

وقال المصرف في بيان صادر عن قسم الاعلام التابع له، أن تم إدراج مرتبات شهر ” 7 “

مراقبة الخدمات المالية ” شحات ” للجهات التالية: التعليم والصحة ومديرية الامن والشؤون الاجتماعية ومكتب العمل والتأهيل والزراعة والثروة الحيوانية. وأضاف المصرف أنه تم إدراج مرتبات شهر ” 7 ” لمراقبة التعليم تاجوراء. وقال المصرف أنه تم إدراج مرتبات شهر ” 7 ” وزارة الصحة “طرابلس – ابو سليم “. كما تم إدراج مرتبات شهر ” 7 ” التعليم طرابلس المركز. وأوضح المصرف أنه تم إدراج مرتبات الجهات التالية: الضمان الاجتماعي غرب بنغازي ش8

مستشفى العقم و الخصوبة ش7

مكتب العمل بنغازي ش7

فائض الملاك بنغازي ش7

مركز خدمات الكلى ش7

الحكم المحلي الابيار ش7. وقال المصرف أنه أدرج مرتبات شهر ” 7 ” لمراقبة الخدمات المالية اجخرة لهذه الجهات: ( التعليم – الزراعة – العمل و التأهيل – مكتب الخدمات الضمانية – الصحة ) . وأفاد المصرف الى أنه تم تنزيلها بنظام تنزيل المرتبات آليًا .

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