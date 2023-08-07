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مصرف الوحدة يعلن عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن مصرف الوحدة، اليوم الاثنين عن المرتبات التي تم ادراجها في حسابات الزبائن لعدد من الجهات في عدة مدن .

وقال المصرف في بيان صادر عن قسم الاعلام التابع له، أن تم إدراج مرتبات شهر ” 7 “
مراقبة الخدمات المالية ” شحات ” للجهات التالية: التعليم والصحة ومديرية الامن والشؤون الاجتماعية ومكتب العمل والتأهيل والزراعة والثروة الحيوانية.

وأضاف المصرف أنه تم إدراج مرتبات شهر ” 7 ” لمراقبة التعليم تاجوراء.

وقال المصرف أنه تم إدراج مرتبات شهر ” 7 ” وزارة الصحة “طرابلس – ابو سليم “.

كما تم إدراج مرتبات شهر ” 7 ” التعليم طرابلس المركز.

وأوضح المصرف أنه تم إدراج مرتبات الجهات التالية:

  • الضمان الاجتماعي غرب بنغازي ش8
  • مستشفى العقم و الخصوبة ش7
  • مكتب العمل بنغازي ش7
  • فائض الملاك بنغازي ش7
  • مركز خدمات الكلى ش7
  • الحكم المحلي الابيار ش7.

وقال المصرف أنه أدرج مرتبات شهر ” 7 ” لمراقبة الخدمات المالية اجخرة لهذه الجهات: ( التعليم – الزراعة – العمل و التأهيل – مكتب الخدمات الضمانية – الصحة ) .

وأفاد المصرف الى أنه تم تنزيلها بنظام تنزيل المرتبات آليًا .

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