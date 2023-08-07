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مصرف الصحاري يعلن عن المرتبات التي تم ادراجها في حسابات الزبائن

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن مصرف الصحاري المرج، الاثنين عن المرتبات التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

وبحسب مصرف الصحاري فرع المرج، تم ادراج مرتبات القطاعات التالية :

1 – صندوق الضمان الاجتماعي ( التقاعد ) عن شهر08 / 2023
2- صندوق التضامن الاجتماعي ( المساعدات ) عن شهر 07 / 2023
3 – جهاز الدعم المركزي المرج عن شهر 07 / 2023
4 – مصلحة الاحوال المدنية المرج ( السجل المدني ) عن شهر 07 / 2023
5- جهاز الأمن الداخلي المرج عن شهر 07 / 2023
6 – مراقبة التعليم الأبيار عن شهر 07 / 2023
7 – مركز البحوث الزراعية المرج عن شهر 07 / 2023
8 – المجلس التسييري المرج عن شهر 07 / 2023

ويشمل القطاعات التالية :
● مكتب المواصلات ● الإسكان والمرافق ● قطاع لاقتصاد ● التخطيط المرج ● قطاع الصناعات ● الأعلام والثقافة

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