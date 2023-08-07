مصرف الصحاري يعلن عن المرتبات التي تم ادراجها في حسابات الزبائن

أعلن مصرف الصحاري المرج، الاثنين عن المرتبات التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

وبحسب مصرف الصحاري فرع المرج، تم ادراج مرتبات القطاعات التالية :

1 – صندوق الضمان الاجتماعي ( التقاعد ) عن شهر08 / 2023

2- صندوق التضامن الاجتماعي ( المساعدات ) عن شهر 07 / 2023

3 – جهاز الدعم المركزي المرج عن شهر 07 / 2023

4 – مصلحة الاحوال المدنية المرج ( السجل المدني ) عن شهر 07 / 2023

5- جهاز الأمن الداخلي المرج عن شهر 07 / 2023

6 – مراقبة التعليم الأبيار عن شهر 07 / 2023

7 – مركز البحوث الزراعية المرج عن شهر 07 / 2023

8 – المجلس التسييري المرج عن شهر 07 / 2023

ويشمل القطاعات التالية :

● مكتب المواصلات ● الإسكان والمرافق ● قطاع لاقتصاد ● التخطيط المرج ● قطاع الصناعات ● الأعلام والثقافة