مصرف الصحاري يعلن عن المرتبات التي تم ادراجها في حسابات الزبائن

أعلن مصرف الصحاري المرج، الاثنين عن المرتبات التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .
وبحسب مصرف الصحاري فرع المرج، تم ادراج مرتبات القطاعات التالية :
1 – صندوق الضمان الاجتماعي ( التقاعد ) عن شهر08 / 2023
2- صندوق التضامن الاجتماعي ( المساعدات ) عن شهر 07 / 2023
3 – جهاز الدعم المركزي المرج عن شهر 07 / 2023
4 – مصلحة الاحوال المدنية المرج ( السجل المدني ) عن شهر 07 / 2023
5- جهاز الأمن الداخلي المرج عن شهر 07 / 2023
6 – مراقبة التعليم الأبيار عن شهر 07 / 2023
7 – مركز البحوث الزراعية المرج عن شهر 07 / 2023
8 – المجلس التسييري المرج عن شهر 07 / 2023
ويشمل القطاعات التالية :
● مكتب المواصلات ● الإسكان والمرافق ● قطاع لاقتصاد ● التخطيط المرج ● قطاع الصناعات ● الأعلام والثقافة
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