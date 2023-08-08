الوطنية للنفط : مليون و 211 ألف برميل بلغ إنتاج النفط الخام خلال 24 ساعة

الوطن| رصد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 211 ألف برميل يوميًا، و إنتاج المكثفات بلغ 43 ألف برميل يوميًا، وإجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليار و 110 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت المؤسسة أن كميات الغاز المستهلكة خلال 24 ساعة الماضية بلغت 962 مليون قدم مكعب، بينما بلغ استهلاك المؤسسة الوطنية للنفط 72 مليون قدم مكعب، فيما بلغ استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى 71 مليون قدم مكعب، ومصانع الأسمنت بلغت 5 مليون قدم مكعب.