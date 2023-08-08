مصرف الجمهورية يعلن عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، الاثنين عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .
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مصرف الجمهورية فرع زلة
مرتبات اليوم شهر يوليو ( 7 )
التعليم.
مدرية الأمن
فائض الملاك
المالية
مكتب العمل
المؤتمر الشعبي سابقا
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مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس
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مصرف الجمهورية – فرع الكفرة
1/مكتب المعاهد الفنية المتوسطة شهر 7
2/مجلس التخطيط الكفرة شهر 7
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مصرف الجمهورية فرع ترهونة
جهاز الحرس البلدي
مركز تدريب ترهونة
قطاع الزراعة
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مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية
هيئة السلامة الوطنية شهر 7/2023
مصلحة الاحوال المدنية شهر 7/2023
مستشفى الرازي شهر 7/2023
ديوان المحاسبة شهر 7/2023
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مصرف الجمهورية فرع الداوون
قطاع الصحة
التعليم التقني.
جامعة الزيتونة.
قطاع التعليم
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مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي
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فروع مصرف الجمهورية التي اعلنت عن ادراج المرتبات بحسابات الزبائن (سابقًا ) :
- مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي : كشف المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن
- مصرف الجمهورية فرع أبوهادي : كشف المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن
- جهاز الحرس البلدي شهر يوليو 2023
- هيئة امن المرافق والمنشات شهر يوليو 2023
- الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء شهر يونيو 2023
- قطاع التربية والتعليم اجدابيا شهر يوليو 2023
- مستشفى أبوهادي القروي شهر يوليو 2023
- الضمان الاجتماعي (سلف)
- مصرف الجمهورية فرع الجلاء : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن
تم ادراج حوافظ المرتبات الاتية (يوليو)
1- صندوق الضمان الاجتماعي المتقاعدين + الموظفين عن شهر اغسطس
2- المجلس التسييري المرج والقطاعات التابعه له
3- صندوق التضامن الاجتماعي
4-مصلحة الاحوال المدنية
- مصرف الجمهورية فرع ترهونة : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن
-قطاع التعليم
-قطاع الصحة
-مكتب المعاهد الفنية المتوسطة
-جامعة الزيتونة
-وزارة العمل والتأهيل
-مستشفى ترهونة التعليمى
مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن
- مصرف الجمهورية – فرع الكفرة : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن الاحد
تم ترحيل حوافظ الجهات التالية الوارده الينا في حسابات الزبائن
1/مستشفي الشهيد عطية الكاسح شهر يوليو
2/مديرية الامن الوطني اجدبيا شهر يوليو
3/شركة بريد ليبيا شهر يوليو
4/قناة ليبيا الوطنية شهر يوليو
المرتبات التي تم توريدها سابقًا :
1/وزارة الزراعة شهر يوليو
2/مديرية امن الكفرة شهر يوليو
3/مراقبة الخدمات المالية الكفرة شهر يوليو
4/هيئة تنمية منطقة الكفرة والسرير شهر يوليو
5/التعليم شهر يوليو
6/وزارة الشؤون الاجتماعية شهر يوليو
7/مكتب العمل والتاهيل الكفرة شهر يوليو
- مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن الاحد
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