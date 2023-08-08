مصرف الجمهورية يعلن عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، الاثنين عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الجمهورية فرع زلة

مرتبات اليوم شهر يوليو ( 7 )

التعليم.

مدرية الأمن

فائض الملاك

المالية

مكتب العمل

المؤتمر الشعبي سابقا

مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس

مصرف الجمهورية – فرع الكفرة

1/مكتب المعاهد الفنية المتوسطة شهر 7

2/مجلس التخطيط الكفرة شهر 7

مصرف الجمهورية فرع ترهونة

جهاز الحرس البلدي

مركز تدريب ترهونة

قطاع الزراعة

مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية

هيئة السلامة الوطنية شهر 7/2023

مصلحة الاحوال المدنية شهر 7/2023

مستشفى الرازي شهر 7/2023

ديوان المحاسبة شهر 7/2023

مصرف الجمهورية فرع الداوون

قطاع الصحة

التعليم التقني.

جامعة الزيتونة.

قطاع التعليم

مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي

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فروع مصرف الجمهورية التي اعلنت عن ادراج المرتبات بحسابات الزبائن (سابقًا ) :

مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي : كشف المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن

مصرف الجمهورية فرع أبوهادي : كشف المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن

جهاز الحرس البلدي شهر يوليو 2023

هيئة امن المرافق والمنشات شهر يوليو 2023

الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء شهر يونيو 2023

قطاع التربية والتعليم اجدابيا شهر يوليو 2023

مستشفى أبوهادي القروي شهر يوليو 2023

الضمان الاجتماعي (سلف)

مصرف الجمهورية فرع الجلاء : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن

تم ادراج حوافظ المرتبات الاتية (يوليو)

1- صندوق الضمان الاجتماعي المتقاعدين + الموظفين عن شهر اغسطس

2- المجلس التسييري المرج والقطاعات التابعه له

3- صندوق التضامن الاجتماعي

4-مصلحة الاحوال المدنية

مصرف الجمهورية فرع ترهونة : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن

-قطاع التعليم

-قطاع الصحة

-مكتب المعاهد الفنية المتوسطة

-جامعة الزيتونة

-وزارة العمل والتأهيل

-مستشفى ترهونة التعليمى

مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن

مصرف الجمهورية – فرع الكفرة : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن الاحد

تم ترحيل حوافظ الجهات التالية الوارده الينا في حسابات الزبائن

1/مستشفي الشهيد عطية الكاسح شهر يوليو

2/مديرية الامن الوطني اجدبيا شهر يوليو

3/شركة بريد ليبيا شهر يوليو

4/قناة ليبيا الوطنية شهر يوليو

المرتبات التي تم توريدها سابقًا :

1/وزارة الزراعة شهر يوليو

2/مديرية امن الكفرة شهر يوليو

3/مراقبة الخدمات المالية الكفرة شهر يوليو

4/هيئة تنمية منطقة الكفرة والسرير شهر يوليو

5/التعليم شهر يوليو

6/وزارة الشؤون الاجتماعية شهر يوليو

7/مكتب العمل والتاهيل الكفرة شهر يوليو

مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن الاحد

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي