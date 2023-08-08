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مصرف الجمهورية يعلن عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، الاثنين عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

  • مصرف الجمهورية فرع زلة

مرتبات اليوم شهر يوليو ( 7 )
التعليم.
مدرية الأمن
فائض الملاك
المالية
مكتب العمل
المؤتمر الشعبي سابقا

  • مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس

 

  • مصرف الجمهورية – فرع الكفرة

1/مكتب المعاهد الفنية المتوسطة شهر 7
2/مجلس التخطيط الكفرة شهر 7

 

  • مصرف الجمهورية فرع ترهونة

جهاز الحرس البلدي
مركز تدريب ترهونة
قطاع الزراعة

  • مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية

هيئة السلامة الوطنية شهر 7/2023
مصلحة الاحوال المدنية شهر 7/2023
مستشفى الرازي شهر 7/2023
ديوان المحاسبة شهر 7/2023

  • مصرف الجمهورية فرع الداوون

قطاع الصحة
التعليم التقني.
جامعة الزيتونة.
قطاع التعليم

  • مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي

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فروع مصرف الجمهورية التي اعلنت عن ادراج المرتبات بحسابات الزبائن (سابقًا ) :

 

  • مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي : كشف المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن
  • مصرف الجمهورية فرع أبوهادي : كشف المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن
  • جهاز الحرس البلدي شهر يوليو 2023
  • هيئة امن المرافق والمنشات شهر يوليو 2023
  • الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء شهر يونيو 2023
  • قطاع التربية والتعليم اجدابيا شهر يوليو 2023
  • مستشفى أبوهادي القروي شهر يوليو 2023
  • الضمان الاجتماعي (سلف)
  • مصرف الجمهورية فرع الجلاء : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن

تم ادراج حوافظ المرتبات الاتية (يوليو)
1- صندوق الضمان الاجتماعي المتقاعدين + الموظفين عن شهر اغسطس
2- المجلس التسييري المرج والقطاعات التابعه له
3- صندوق التضامن الاجتماعي
4-مصلحة الاحوال المدنية

  • مصرف الجمهورية فرع ترهونة : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن

-قطاع التعليم
-قطاع الصحة
-مكتب المعاهد الفنية المتوسطة
-جامعة الزيتونة
-وزارة العمل والتأهيل
-مستشفى ترهونة التعليمى

مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن

  • مصرف الجمهورية – فرع الكفرة : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن الاحد

تم ترحيل حوافظ الجهات التالية الوارده الينا في حسابات الزبائن
1/مستشفي الشهيد عطية الكاسح شهر يوليو
2/مديرية الامن الوطني اجدبيا شهر يوليو
3/شركة بريد ليبيا شهر يوليو
4/قناة ليبيا الوطنية شهر يوليو

المرتبات التي تم توريدها سابقًا :

1/وزارة الزراعة شهر يوليو
2/مديرية امن الكفرة شهر يوليو
3/مراقبة الخدمات المالية الكفرة شهر يوليو
4/هيئة تنمية منطقة الكفرة والسرير شهر يوليو
5/التعليم شهر يوليو
6/وزارة الشؤون الاجتماعية شهر يوليو
7/مكتب العمل والتاهيل الكفرة شهر يوليو

  • مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس : المرتبات التى تم ادراجها في حسابات الزبائن الاحد

 

 

 

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