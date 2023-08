ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاثنين خلال اجتماع مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء “رجب قطوسة” ورئيس مجلس أصحاب الاعمال “رشيد صوان”، آلية تنفيذ قرار الوزير 134 لسنة 2023م بتقرير أحكام نقل السلع الغذائية وقرار رقم 398 لسنة 2023 بشأن تنظيم استيراد السلع بما يكفل تحقيق سلامة وحماية المستهلك حسب المواصفات الليبية القياسية.

وشدد “الحويج” على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة كافة القرارات الصادرة عن الوزارة.

وحضر الاجتماع كل من مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة ومدير مكتب الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

تم ذلك بناءً على تعليمات رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” بخصوص تنظيم عمل الوزارات.

The post “الحويج” يناقش تنفيذ قرارات وزارة الاقتصاد المتعلقة بالتجارة الداخلية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا