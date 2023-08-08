تراجع الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 8 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 8 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7923 دينار، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.272 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1188 دينار، والدولار الكندي 3.5747 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1773 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2774 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3047 دينار، والدينار التونسي 1.5517 دينار، والدرهم المغربي 0.4918 دينار ليبي.