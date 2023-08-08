خاص.. لتجاوزها المناشير والضوابط .. “المركزي” يطالب المصارف بتشكيل لجنة لدراسة طلبات فتح الاعتمادات

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” إلى المدراء العامين للمصارف.

وتضمنت ملاحظة مصرف ليبيا المركزي في الأونة الأخيرة من خلال متابعته لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية وجود تجاوزات للمناشير والضوابط المنظمة لفتح الاعتمادات المستندية ومتطلبات إجراء العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقصور الواضح في بذل العناية الواجبة وعدم الالتزام بالضوابط المعمول بها في هذا الشأن وضعف إجراءات المراجعة والضبط الداخلي بالمصارف.

حيث طالب تشكيل لجنة مختصة لدراسة طلبات فتح الاعتمادات المستندية تضم في عضويتها كلا من إدارة المراجعة الداخلية، الامتثال والإدارة المختصة بالعمليات الخارجية والإدارات ذات العلاقة، بحيث تحال إلها كافة طلبات الحصول على الموافقة المسبقة لفتح الاعتمادات المستندية عن طريق الفروع المصرفية وفق نموذج يعده المصرف لهذا الغرض، وتمارس اللجنة اختصاصاتها وفق آلية واضحة وسريعة وبما لا يعرقل عملية فتح الاعتمادات المستندية .

وأن تكون من أول اختصاصاتها التحقق من استيفاء كافة الشروط والضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية الصادرة ، وتصدر اللجنة المختصة شهادة تفيد بأنها قامت بدراسة ملف الجهة المقدمة بطلب فتح الاعتماد ، وبأنه مطابق ومستوفي لكافة الشروط والضوابط ولا يوجد مانع من فتح الاعتماد وفق محاضر اجتماعات تعدها اللجنة وتكون معتمدة من أعضائها، وتحتفظ اللجنة بنسخة من محاضرها والشهادة الصادرة عنها بالخصوص وتحال نسخة من محاضر اللجنة بعد التأكد من سلامة الإجراءات إلى مصرف ليبيا المركزي عبر منظومة التغطية المعدة لهذا الغرض عند تقديم طلب الحصول على موافقة إدارة الحسابات بمصرف ليبيا المركزي على التغطية.

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