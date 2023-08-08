استمرار انخفاض أسعار الاسمنت وعودة مصنع متوقف للعمل من جديد

استئناف العمل اليوم الثلاثاء بمصنع العربية للاسمنت، بعد توقف دام اسبوعين، كما سجل اليوم استمرار انخفاض أسعار الاسمنت بشكل ملحوظ، حيث انخفض سعر قنطار اسمنت المرقب الخمس إلى 35 دينار، بينما كان سعره بالأمس 38 دينار، الاتحاد العربي زليتن 38 دينار، بينما كان سعر القنطار بالأمس 40 دينار.

وبحسب تطبيق بكم الاخباري انخفض أيضا سعر قنطار اسمنت القيروان التونسي إلى 33 دينار، بينما كان سعره بالأمس 37 دينار الاسمنت المكيس 36 دينار، بينما كان سعر القنطار بالأمس 38 دينار، إضافة لانخفاض سعر اسمنت سائب الأهلية زليتن إلى 330 دينار للطن، بينما كان سعره بالأمس 390 دينار، اسمنت سائب الاتحاد زليتن 360 دينار للطن، بينما كان سعره بالأمس 400 دينار.