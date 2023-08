خاص..البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة يطلق مشروع منصة إسناد

اطلق البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول مشروع اطلاق منصة دعم واسناد المشروعات في ليبيا، وذلك بحضور المتحدث باسم الحكومة “محمد حمودة” ورئيس مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي”، ووكيلي الوزارة “نوري القطاطي” و “سعد حنيش”.

حيث صرح المتحدث باسم الحكومة “حمودة” لقناة تبادل الاقتصادية، بأن مشروع انطلاق منصة دعم وإسناد المشروعات الصغرى والمتوسطة، هو تكملة لشيئين الأول بأنها منصة توفر كل المعلومات التي يحتاجها صاحب المشروع، من المصارف و التمويل والتشريعات طرق وتقديم مزودين الخدمة، أما الشي الثاني قد يكون غير معلن بأن مثل هذا مشروع سيساهم في التنسيق وتوحيد الجهود بين كل الاطراف.

وأوضح مدير وحدة دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة في مصرف ليبيا المركزي “جمال عجاج” في تصريح خاص لتبادل حول أهمية انطلاق منصة دعم وإسناد المشروعات الصغرى والمتوسطة، بأنها توفر الاتجاه الصحيح لطلب التمويل لأي جهة ، كذلك اشهار للقطاع المصرفي والوزارات والمهتمين ورجال الاعمال بتأسيس وحدة المشروعات الصغرى والمتوسطة في المركزي.

كما تحدث المدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة “عبد الناصر بوزقية” لتبادل عن مشروع اطلاق منصة دعم وإسناد المشروعات، والتي تهدف لتوحيد جهود كافة الجهات ذات العلاقة سواء كانت بنوك او جهات داعمة للمشروعات المتوسطة والصغرى من أجل أن تعمل مع بعضها لتسهيل الخدمات لاصحاب المشروعات.

وقال مدير إدارة الحاضنات ببرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة “رمضان أبو مسواق” في تصريح له لتبادل حول منصة دعم وإسناد المشاريع، بأنها تهدف بجمع كافة مؤسسات الدولة ذات العلاقة التي تهتم بريادة الاعمال والابتكار بمشروعات الناشئة والقائمة سواء دعم وتطوير أو عمليات تصدير، موضحاً بأن كل مؤسسات الدولة جمعناها لتنظم لهذه منصة بحيث يتمكن رواد الاعمال بتلقي كافة الخدمات من تمويل وتصدير ومناطق صناعية، لتسهل عليه المنصة بكل مايحتاجه من معلومات.

