“الدبيبة” وعدد من المسؤولين يناقشون ملف الكهرباء

عقد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء اجتماعا مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وزراء التخطيط، والدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء، والدولة للاتصال والشؤون السياسية، ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة، ومديري إدارات الشركة العامة للكهرباء.

وأكد الدبيبة خلال اجتماعه بمقر الشركة أن ما أنجزته الحكومة في ملف الكهرباء غير كاف، مشددا على حرص الحكومة على تقديم المزيد في سبيل ضمان استقرار الشبكة واستيعاب التوسع المتزايد في استهلاك الطاقة الكهربائية.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، عرضا ضوئيا لجهود الشركة في سبيل مجابهة الذروة الصيفية، مشيدا بجهود رئيس الوزراء ومتابعته اليومية لخطة الشركة المتمثلة في تنفيذ 22 عمرة جسيمة أضافت للشبكة 1550 ميغاوات، وموافقته على مشروع توريد وتركيب عدادات حديثة وفق مراحل زمنية منظمة، ساهمت في خفض الاستهلاك بحوالي 204 ميغاوات خلال الذروة الصيفية.

بدوره، أثنى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على الجهود المبذولة من الشركة العامة في سبيل رفع جودة أداء الشبكة الكهربائية، مؤكدا دعم ديوان المحاسبة لكافة البرامج والمشروعات المقدمة من الشركة وفق الخطة المعتمدة.

