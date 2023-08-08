مدير أمن بنغازي يصدر قرارًا بشأن تسجيل المركبات

كلف مدير أمن بنغازي، قسم المرور والتراخيص بالعمل خلال الفترة المسائية لتقديم الخدمات المرورية اللازمة للمواطنين

ويأتي ذلك في إطار العمل على تذليل الصعاب أمام المواطنين لتقديم الخدمات المرورية لهم داخل مدينة بنغازي.

أصدر مدير مديرية أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ تعليماته بتكليف وحدة تسجيل المركبات بقسم المرور والتراخيص بالمديرية بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي ( الفترة المسائية) من الساعة الخامسة مساءاً إلى الساعة الثامنة مساءاً اعتبارا من يوم الأحد المقبل لمدة شهر قابلة للتمديد.

وأكد السيد مدير الأمن أن هذه الأوامر التي صدرت للقيام بالعمل الإضافي داخل وحدة تسجيل المركبات لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين من تسجيل السيارات وفحصها وغيرها من الخدمات العامة التي من شأنها توفير ابسط السبل لخدمة المواطن