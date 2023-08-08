مصرف الجمهورية يعلن عن عرض جديد لخدمة بطاقات الفيزا

كشف مصرف الجمهورية عن عرض جديد لخدمة بطاقات الفيزا للاستراجاع النقدي.
وأعلن المصرف في بيان صادر عنه، عن عرض الإسترجاع النقدي (Cash Back) لمشتريات بطاقات الVisa أونلاين عند التسوق على مواقع أمازون Amazon.ae أو Amazon.eg أو Amazon.sa,بداية من يوم الغد 8 أغسطس 2023 الى 3 سبتمبر 2023.
وأضاف “يمكن لكل عميل حامل لبطاقة فيزا من مصرف الجمهورية بجميع فئاتها الداعمة للدفع اونلاين الحصول على كاش باك بنسبة 20% من قيمة المشتريات على مواقع الامازون”.
وأوضح المصرف أن الشروط و الاحكام تشمل:
- يتم تطبيق استرداد نقدي بقيمة 20% عند استخدام بطاقة visa الخاصة بك على Amaozn.sa او Amaozn.ae او Amaozn.eg.
- الحد الاقصي للاسترداد النقدي هو 50 دولار لكل بطاقة في اليوم .
- اجمالي مبلغ الاسترداد النقدي اثناء الحملة بحد اقصي 1250 دولارا لكل بطاقة .
- يتم استرداد النقود المستردة علي البطاقة في 30 سبتمبر 2023 .
- العرض ساري علي جميع بطاقات الدفع المباشر و مسبوقة الدفع الصادرة في ليبيا.
- تاريخ العرض من 08 اغسطس2023 الي 03سبتمبر 2023.
- لايمكن الجمع بين هذا العرض و عرض اخر .
- تحتفظ visa بالحق في تغيير او تعديل اليات الحملة و ستقوم بابلاغ المصدرين مقدما .
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