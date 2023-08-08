مصرف الجمهورية يعلن عن عرض جديد لخدمة بطاقات الفيزا

كشف مصرف الجمهورية عن عرض جديد لخدمة بطاقات الفيزا للاستراجاع النقدي.

وأعلن المصرف في بيان صادر عنه، عن عرض الإسترجاع النقدي (Cash Back) لمشتريات بطاقات الVisa أونلاين عند التسوق على مواقع أمازون Amazon.ae أو Amazon.eg أو Amazon.sa,بداية من يوم الغد 8 أغسطس 2023 الى 3 سبتمبر 2023.

وأضاف “يمكن لكل عميل حامل لبطاقة فيزا من مصرف الجمهورية بجميع فئاتها الداعمة للدفع اونلاين الحصول على كاش باك بنسبة 20% من قيمة المشتريات على مواقع الامازون”.

وأوضح المصرف أن الشروط و الاحكام تشمل: