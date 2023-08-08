الإفراجات المالية.. تطورات جديدة بشأن مرتبات المجلس البلدي ترهونة

أعلن المجلس البلدي ترهونة الى أنه تم اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 م تجهيز مرتبات موظفي ديوان المجلس البلدي ترهونة بما في ذلك الموظفين المفرج عن مرتباتهم في يوليو الماضي .

وأفاد المجلس البلدي ترهونة الى أنه سيتم إيداعها بالمصارف التجارية غدًا صباحاً.