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الإفراجات المالية.. تطورات جديدة بشأن مرتبات المجلس البلدي ترهونة

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن المجلس البلدي ترهونة الى أنه تم اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 م تجهيز مرتبات موظفي ديوان المجلس البلدي ترهونة بما في ذلك الموظفين المفرج عن مرتباتهم في يوليو الماضي .

وأفاد المجلس البلدي ترهونة الى أنه سيتم إيداعها بالمصارف التجارية غدًا صباحاً.

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