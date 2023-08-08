وزير الاقتصاد يطلق مبادرة لذوي الدخل المحدود من أصحاب المعاشات الأساسية ــ الشروط

أطلق وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، مبادرة وثيقة التأمين الصحي، والتي اعتمدها ضمن قراره رقم 431 لسنة 2023م، حيث توفر الوثيقة خدمات التأمين الصحي لصالح الأسر ذوي الدخل المحدود من أصحاب المعاشات الأساسية على أن تكون الأولوية للأيتام والارامل وأصحاب المعاشات الضمانية التي لا يتجاوز دخلهم 800 دينار ليبي شهرياً، والأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 900 دينار ليبي، إضافة الى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

المحددة كما أشترط القرار على المنتفعين من الفئات يكون قدر صدر لهم وثائق تأمين صحي من القطاع العام والخاص سواء بصفة أصيلة او شملهم عن طريق أحد فروعهم وأن لا يكونوا من المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة.

ووجه الحويج هيئة الإشراف على التأمين التنسيق بين شركات التأمين والجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد المستهدفة ، وفق ضوابط القرار بشأن المنتفعين بوثائق التأمين الصحي الصادرة عن الشركات ضمن التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.