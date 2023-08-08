اجتماع هـام لصندوق التضامن الإجتماعي بشأن التسوية المالية وصرف المعاشات

عَقد اليوم الثلاثاء الموافق 2023.8.8 السيد مصطفى الجعيبي رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي الإجتماع التقابلي الأول بإدارة المواد المالية بوزارة المالية ، وذلك استكمالاً لما جاء في توصيات السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتعلقة بالمعاشات الأساسية وسبل إيجاد حلول جدرية لزيادة إيرادات الهيئة وصرف المعاشات الأساسية في وقتها دون تأخير .

حيث تم التطرق إلى التسوية المالية التي تم الانتهاء منها في المدة الماضية بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي بخصوص المستحقات المالية لصالح الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي وفق اللوائح المعمول بها .

كما تم تحديد مواعيد لاحقة لاستكمال باقي الإجراءات الثنائية بين الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي ووزارة المالية .

هذا وقد حضر الإجتماع السيد نائب رئيس لجنة إدارة الهيئة والسيد مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية والسيد مدير إدارة المعاشات الأساسية والسيد مدير مكتب الإيرادات بالهيئة .