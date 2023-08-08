مصرف الجمهورية يعلن عن حوافظ المرتبات التي مررت بحسابات هذه الجهات

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، الثلاثاء عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .
- مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب
- مصرف الجمهورية فرع زلة
التعليم.
مدرية الأمن
فائض الملاك
المالية
مكتب العمل
المؤتمر الشعبي سابقا
- مصرف الجمهورية – فرع الكفرة
1/مركز الكفرة للنساء والولادة شهر 7
2/صندوق الضمان الاجتماعي الموظفين +المعاشات الضمانية شهر 8
3/مصلحة الطيران المدني شهر 7
4/جهاز الحرس البلدي شهر 7
- مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية
وزارة الزراعة والثروة الحيوانيه شهر 7/2023
وزارة الزراعة والثروة البحرية شهر 7/2023
مصلحة المطارات شهر 7/2023
جهاز النهر الصناعي شهر 7/2023
وزارة العمل والتاهيل شهر 7/2023
وزارة الصحة الشؤون الصحية شهر 7/2023
مديرية امن سرت شهر 7/2023
الشركة العامة للكهرباء شهر 8/2023
جهاز مكافحة الهجرة شهر 7/2023
الشركة الوطنية لحفر وصيانة شهر 7/2023
شركة ليبيا نفط شهر 7/2023
- مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي
أضف تعليقـك