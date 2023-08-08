مصرف الجمهورية يعلن عن حوافظ المرتبات التي مررت بحسابات هذه الجهات

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، الثلاثاء عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب

مصرف الجمهورية فرع زلة

التعليم.

مدرية الأمن

فائض الملاك

المالية

مكتب العمل

المؤتمر الشعبي سابقا

مصرف الجمهورية – فرع الكفرة

1/مركز الكفرة للنساء والولادة شهر 7

2/صندوق الضمان الاجتماعي الموظفين +المعاشات الضمانية شهر 8

3/مصلحة الطيران المدني شهر 7

4/جهاز الحرس البلدي شهر 7

مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية

وزارة الزراعة والثروة الحيوانيه شهر 7/2023

وزارة الزراعة والثروة البحرية شهر 7/2023

مصلحة المطارات شهر 7/2023

جهاز النهر الصناعي شهر 7/2023

وزارة العمل والتاهيل شهر 7/2023

وزارة الصحة الشؤون الصحية شهر 7/2023

مديرية امن سرت شهر 7/2023

الشركة العامة للكهرباء شهر 8/2023

جهاز مكافحة الهجرة شهر 7/2023

الشركة الوطنية لحفر وصيانة شهر 7/2023

شركة ليبيا نفط شهر 7/2023

مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي