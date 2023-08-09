صعود الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 9 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 8 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7963 دينار، مسجلاً صعوداً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2623 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1246 دينار، والدولار الكندي 3.5761 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1774 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2784 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3058 دينار، والدينار التونسي 1.5602 دينار، والدرهم المغربي 0.4925 دينار ليبي.