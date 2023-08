“الكبير” يفتتح ورشة عمل تعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية

افتتح محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، اليوم الاربعاء ورشة عمل تعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية، وذلك بتنظيم وحدة المعلومات المالية الليبية بالتنسيق مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID.

حيث تهدف ورشة العمل إلى تعزيز مهارات وحدات الامتثال في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرفع من إمكانياتها في تحديد الأنشطة المالية المشبوهة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وحضر الافتتاح كل من مدراء الامتثال ونوابهم بالمصارف التجارية الليبية.

