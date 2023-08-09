مصرف ليبي يعلن آخر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب بالفروع

أعلن مصرف شمال افريقيا، اليوم الاربعاء بأن السيولة متوفرة اليوم والتوزيع مستمر بالفروع الأتية :

الفرع الرئيسي طرابلس .

فرع جنزور .

فرع تاجوراء .

فرع حي الأندلس .

فرع أبو سليم .

وكالة صلاح الدين .

وكالة سدي السائح .

وكالة رقدالين .

فرع مصراتة .

وكالة الأصابعة .

فرع الزنتان .

فرع نالوت .

فرع الخمس .

وكالة بني وليد .

مع تقديم كافة الخدمات :

فتح حسابات .

كافة الخدمات الإلكترونية .

ملاحظة يطلب إحضار الإثبات الشخصي عند عملية السحب.

آلات الصراف الذاتي المشحونة :

الفرع الرئيسي

شباك LTT

شباك الجيل

فرع قرجي.

فرع جنزور.

فرع ابوسليم.

وكالة صلاح الدين

فرع تاجوراء.

فرع سوق الجمعة.

فرع بنغازي الرئيسي.

فرع مسلاته.

وكالة معيتيقة

فرع قصر بن غشير.

فرع مصراته

مصراته سوق النعاري

شباك الجامعة

وكالة ساحل الزيتون

مبنى الرقابة الإدارية.

وكالة بنى وليد

وكالة زاوية المحجوب

وكالة سوق الخميس المركز.

فرع طبرق.

فرع تاورغاء.

فرع الخمس

فرع البيضاء

فرع ترهونة

فرع صرمان

وكالة رقدالين

وكالة الأصابعة

فرع زليتن.

فرع شحات

فرع درنة

فرع الابيار.

فرع اجدابيا

قصر الأخيار.

فرع نالوت.

فرع الزنتان.

فرع الصيعان.

فرع المرج

وكالة السلاوي

علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:

‏‎- السقف اليومي 1000 دينار.

‏‎وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.

‏‎- السقف الاسبوعي 3000 دينار.

‏‎- السقف الشهري 5000 دينار.