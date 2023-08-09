خاص.. صدى تتحصل على تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتضخم

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتضخم الصادر عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي .

تشير البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد – وزارة التخطيط إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال الربع الثاني 2023 ليسجل 295.1 نقطة بزيادة قدرُها 6.9 نقطة على أسـاس سنـوي، مُقابل 288.2 نقطـة خِـلال نفس الربع من العام السابق 2022، لِيُسجل معدل التضخم بنسبة (2.4%).

سـجـــل معـــدل التضخم خلال الربع الثاني 2023(على أساس سنوي) إرتفاعاً في معظم المجموعات السلعية، كان أبرزها كما يلي:

– إرتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 3.5%.

– إرتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.6%.

– إرتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرىبنسبة 2.6%.

– إرتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 2.5%.

– إرتفاع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.2%.

– إرتفاع أسعار مجموعة الأثاث بنسبة 1.7%.

– إرتفاع أسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.4%.

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