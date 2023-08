إظلام تام في مناطق واسعة من البلاد، وشركة الكهرباء تتحدث عن “تجربة جديدة” على الشبكة

شهدت مدن ومناطق البلاد انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي وبشكل مفاجئ اليوم الأربعاء.

وعزت الشركة في بيان لها انقطاع الكهرباء إلى تجارب فنية لشحن دائرة جنزور جنوب طرابلس بقدرة إنتاجية تصل إلى 400 كيلو ڤولت.

وأضافت الشركة أن التجارب التشغيلية تتم رفقة شركة سيمنس الألمانية، مؤكدة عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء منها.

وتعد حالة الإظلام التام الأولى خلال فصل الصيف الجاري، بعد تحسن في خدمات الشركة وبدء أعمال الصيانة للمحطات، ما أدى إلى زيادة القدرة الإنتاجية للشبكة.

