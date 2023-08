كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل الاقتصادية اليوم الاربعاء، عن تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتضخم الربع الثاني 2023، الصادر عن ادارة البحوث والاحصاء بالمركزي.

وأشارت البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد وزارة التخطيط إلى أن الرقم القياس ي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال الربع الثاني 2023 ليسجل 295.1. نقطة بزيادة قدُرها 6.9 نقطة على أسـاس سنـوي، ُمقابل 288.2 نقطـة خلال نفس الربع من العام السابق 2022، ليسجل معدل التضخم نسبة 2.4%.

وأوضح التقرير بأن معدل التضخم سجل خلال الربع الثاني 2023 على اساس سنوي ارتفاعاً في معظم المجموعات السلعية، والتي منها ارتفاع اسعار مواد الغذائية بنسبة 3.5‎%، وارتفاع اسعار مجموعة الملابس والاحذية بنسبة 2.6‎% ، والسلع والخدمات الاخرى شهدت ارتفاعاً بنسبة 2.6‎%، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار مجموعة النقل بنسبة 2.5‎%، و ومجموعة الصحة بنسبة 2.2‎% ، والاثاث وصل ارتفاع اسعاره بنسبة 1.7‎%، كما ارتفعت اسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وانواع الوقود الاخرى بنسبة 1.4‎%.

The post خاص.. مصدر بالمركزي يكشف لتبادل عن تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتضخم الربع الثاني 2023 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا