أويل برايس: بحصة متساوية ستبدأ إيني الإيطالية مشروعها الموقع من المؤسسة الوطنية للنفط

ذكر موقع “أويل برايس” النفطي يوم أمس الثلاثاء أن الفوضى السياسية التي خلفها التدخل العسكري متعدد الجنسيات في البلاد عام 2011 أثرت بعمق على النفط الليبي وفي الأشهر الأخيرة أجبرت الاحتجاجات في ليبيا على إغلاق اثنين من أكبر حقول النفط مما أثر بشكل خطير على إنتاج الوقود .

وقال الموقع أن شركة إيني الإيطالية ستبدأ التنقيب عن النفط في منطقتين استكشافية في ليبيا كجزء من عقد استكشاف موقع مع المؤسسة الوطنية للنفط .

وأوضح أويل برايس أنه سيتم إنشاء أعمال حفر للدراسات الاستكشافية بالقرب من منشآت الغاز في حقل الوفاء بميزانية قدرها 8 مليار دولار أمريكي متاحة لهذا الغرض كما سيتم إجراء عمليات الحفر البحرية هذه المرة بالتعاون مع شركة بريتيش بتروليوم البريطانية .

وتابع الموقع بالقول أن إيني الإيطالية تعمل في انتاج النفط والغاز في ليبيا منذ أكثر من 60 عامًا إن مشاركتها في البنية التحتية للنفط في البلاد شاملة بحيث تشارك في مراحل الاستكشاف والإنتاج والتطوير حيث يتم تشغيل أنشطة الإنتاج من خلال المشروع المشترك مليته للنفط والغاز مع شركة إيني بنسبة 50٪ والمؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 50٪ .

وأشار الموقع إلى أن تم إلغاء القوة القاهرة التي تم الإعلان عنها في عام 2014 بعد استكمال إيني لتقييم مخاطر السلامة في المناطق التي سيتم تنفيذ برنامج الاستكشاف فيها أسفرت هذه الدراسة عن نتائج إيجابية والقوة القاهرة هي أحد الأسباب التي تعفي من المسؤولية في حالة الأحداث غير المتوقعة في العقود .

وبينما تجد ليبيا الطريق إلى الاستقرار السياسي يجب على المؤسسة الوطنية للنفط أن تتوقع اتفاقيات شراكة جديدة وعودة رأس المال فضلاً عن زيادة الإنتاج والكفاءة الاقتصادية في البلاد وفقا للموقع .

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