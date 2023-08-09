محافظ المركزي يفتتح ورشة عمل لمحاربة مكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع

أقامت وحدة المعلومات المالية الليبية بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، بالعاصمة طرابلس ورشة عمل لتعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع في المصارف الليبية، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ومشاركة مديري الامتثال ونوابهم بالمصارف التجارية الليبية.

تهدف الورشة إلى تعزيز مهارات وحدات الامتثال في تقييم مخاطر غسل الأموال، والرفع من إمكانياتها في تحديد الأنشطة المالية المشبوهة وفقا لأفضل الممارسات الدولية.