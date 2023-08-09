خام برنت يرتفع لأعلى معدلاته منذ يناير 2023

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، متجاوزة خسائر الجلسة الماضية، مع صدور بيانات الواردات والصادرات الصينية خلال يوليو الماضي.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 0.97% (0.83 دولارًا)، لتصل إلى 86.17 دولارًا للبرميل.

أما خام غرب تكساس فحققت العقود الآجلة منه ارتفاعا بنحو 1.2% (0.98 دولارًا)، لتصل إلى 82.92 دولارًا للبرميل، وفق الأسعار التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

بدورها، ارتفعت مخزونات النفط الأمريكي بمقدار 5.9 ملايين برميل يوميا مسجلة 445.6 مليون برميل يوميا مع توقعات بزيادة قدرها مليونا برميل يوميا، وهو أعلى معدل منذ يناير 2023.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن مخزونات البنزين شهدت انخفاضا بنحو 2.7 مليون برميل يوميا، لتصل إلى 216.4 برميل يوميا.

في حين شهدت مخزونات المقطرات تراجعا في مخزونها بـ 1.7 مليون برميل يوميا، لتصل إلى 115.4 مليون برميل يوميا.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعات أسعار النفط بنسبة 4% تقريبًا خلال عامي 2023 و2024، مع قرار السعودية تمديد الخفض الطوعي للإمدادات، كما عززت تقديراتها لإنتاج الخام في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير آفاق الطاقة قصيرة الأجل لشهر أغسطس الجاري .

المصدر : وكالات