“الدبيبة” يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 83 لتأسيس الجيش الليبي

شهد رئيس الوزراء وزير الدفاع “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الاربعاء الاحتفال بالذكرى الـ 83 لتأسيس الجيش الليبي، في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، مؤكداً بأن المواطن لن يرفع السلاح بعد الآن أمام أخيه الليبي.

وقال رئيس الوزراء، في كلمة له خلال الاحتفال، إن زمن الحرب قد ولّى، موضحاً بأن أموال الشعب الليبي ستُصرف على التنمية والمِنح وحياة الشعب وليس على قتله، مشددا على أن معركة البناء والاستقرار هي معركتنا الأساسية الآن.

وأضاف “الدبيبة” بأن الشعب الليبي اختار طريقه وهي الانتخابات والاستقرار، وأثبتت السنوات أن غير هذا الطريق وهمٌ، مناشدا جميع المواطنين أن يكونوا جيشا موحدا من المدينة إلى القبيلة.

ويذكر بأن الاحتفالية شهدت ذكرى تأسيس الجيش عروضا عسكرية في ميدان الشهداء، شارك فيها 14,000 عسكري بقوام 170 كردوسا مثلت قطاعات الجيش الليبي كافة.

وحضر الاحتفالية كل من رئيس الأركان العامة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورؤساء الأركان النوعية، وآمري المناطق العسكرية.

