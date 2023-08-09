مترشح رئاسي يكذب شركة الكهرباء ويوضح سبب حالة الإظلام التام

كذب المترشح الرئاسي، سليمان البيوضي، اليوم الاربعاء حديث الشركة العامة للكهرباء حول فصل التيار الكهربائي عن أغلب مناطق البلاد، بسبب تجارب فنية لشحن أحد دوائر جنوب طرابلس الجديدة.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 فصل التيار الكهربائي عن أغلب مناطق البلاد، بسبب تجارب فنية لشحن أحد دوائر جنوب طرابلس الجديدة سعة 400 ك.ف، رفقة شركة سيمنس الألمانية، وبالتحديد بمنطقة جنزور.

وقال البيوضي أن ما حصل هو عطل مفاجئ في محطة كهرباء الخمس أدى لخروج بعض الوحدات عن الخدمة وبالتالي حدوث حالة إظلام تام على ليبيا.

وأشار المترشح الرئاسي، الى أنه تم معالجة الأمر سريعا والدخول على الشبكة بالوحدة السادسة لمحطة شمال طرابلس، والآن تعود الكهرباء تدريجيا.

وأضاف :”سيمنس وتجاربها فهي بريئة من حالة الإظلام التام”.

وتابع البيوضي: أن “حجم المليارات المهدورة على الكهرباء لا تساوي الخدمة المُقدمة للمواطن، والمطلوب الآن أن نشتري الوهم والتضليل، ونُصدق أن تجربة محطة جديدة في جنزور تقطع الكهرباء في ليبيا.