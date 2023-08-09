مصرف الجمهورية يعلن عن المرتبات الجديدة التي مررت بحسابات هذه الجهات

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، الاربعاء عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الجمهورية – فرع الكفرة 1/وزارة الرياضة شهر 7

2/وزارة الزراعة والثروة الحيوانية مشروع النخيل شهر 7

3/مصلحة المطارات شهر 7

4/جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شهر 7

5/الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء والمفقودين شهر 6

6/الخدمات الصحية الكفرة شهر 7

7/المجلس البلدي الكفرة شهر 7

8/مصرف التنمية الكفرة شهر 7 مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية تم ايداع مرتبات وزارة التعليم سرت عن شهر 7/2023

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