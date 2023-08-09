مصرف الجمهورية يعلن عن المرتبات الجديدة التي مررت بحسابات هذه الجهات

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، الاربعاء عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .
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مصرف الجمهورية – فرع الكفرة
1/وزارة الرياضة شهر 7
2/وزارة الزراعة والثروة الحيوانية مشروع النخيل شهر 7
3/مصلحة المطارات شهر 7
4/جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شهر 7
5/الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء والمفقودين شهر 6
6/الخدمات الصحية الكفرة شهر 7
7/المجلس البلدي الكفرة شهر 7
8/مصرف التنمية الكفرة شهر 7
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مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي
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مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية
تم ايداع مرتبات وزارة التعليم سرت عن شهر 7/2023
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