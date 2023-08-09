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مصرف الجمهورية يعلن عن المرتبات الجديدة التي مررت بحسابات هذه الجهات

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، الاربعاء عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

  • مصرف الجمهورية – فرع الكفرة

1/وزارة الرياضة شهر 7
2/وزارة الزراعة والثروة الحيوانية مشروع النخيل شهر 7
3/مصلحة المطارات شهر 7
4/جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شهر 7
5/الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء والمفقودين شهر 6
6/الخدمات الصحية الكفرة شهر 7
7/المجلس البلدي الكفرة شهر 7
8/مصرف التنمية الكفرة شهر 7

  • مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي

  • مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية

تم ايداع مرتبات وزارة التعليم سرت عن شهر 7/2023

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