اعلان جديد من مصرف الادخار والاستثمار العقاري بشأن الإقراض السكني

أعلن فرع مصرف الإدخار والاستثمار العقاري الجفرة عن شروعه بتسليم الصكوك المصرفية من الدفعة الاولى لمستحقيها ضمن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية للإسكان الشبابي والاسر المحتاجة.

وأوضح مدير فرع المصرف “علي حسن السكيوي” بان عدد الَمستحقين الذين وردت اسمائهم بالدفعة الاولى بلغ ( 133‪ مستفيد من اصل ثلاثة الاف ممن تقدموا بطلباتهم. (

وقال ” السكيوي” لوكالة الانباء الليبية بانه تم حتى الآن تسليم ثلاثة وثلاثين صك للمستفيدين بمناطق هون وودان وسوكنة والفقهاء وكذلك بلدية زلة جرى تسليم خمسة عشرة صك مصرفي للمستفيدين قيمة خمسة وعشرين ألف دينار كدفعة اولى من أصل خمسة دفعات والتي تستكمل بإحدى وثلاثين ألف وخمسمائة دينار للدفعات الأربعة المتبقية.