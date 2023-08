خام برنت يُسجل أعلى مستوى منذ يناير

ارتفعت أسعار النفط 2% في نهاية تعاملات يوم الأربعاء، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من نقص الإمدادات.

وسجل خام برنت أعلى سعر له منذ ‏يناير، حيث ساعد تراجع كبير في مخزونات الوقود الأميركية وتخفيض ‏السعودية وروسيا إنتاجهما في تبديد تأثير المخاوف من تباطؤ الطلب من الصين، إلى جانب تقرير أظهر زيادة مخزونات النفط الأميركية.

وصعد خام برنت دولارا بما يعادل 1.6% إلى 87.55 دولار للبرميل عند ‏التسوية، وهو أعلى سعر منذ 27 يناير، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار أو 1.8% إلى 84.40 ‏دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

