عودة الكهرباء إلى كافة المناطق بعد “فصل وقائي”

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عودة التيار الكهربائي إلى مختلف المناطق الغربية والشرقية والجنوبية.

وفي بيان لها أمس، اعتذرت الشركة عن “أي إزعاج قد لحق المواطنين جراء الفصل الوقائي الذي كان الغرض منه تجنب حدوث أي أضرار أو تلف في مكونات الشبكة و بنيتها التحتية”.

وأكدت الشركة أنها قد وضعت خطة عاجلة لتحديث البنية التحتية للشبكة، وذلك بعد أن كان “التركيز طيلة الفترة الماضية على المشاريع الإستراتيجية الجديدة و معالجة المختنقات في المحطات الكبرى”

وأضافت الشركة أنها ستواصل العمل على تحسين مستوى الخدمة وضمان استمرارية الإمداد الكهربائي لجميع مناطق الدولة.

وكان إظلام تام قد لحق ظهيرة أمس مناطق واسعة من البلاد، ما أثار جدلا كبيرا بين المواطنين وراد التواصل الاجتماعي.

وتعد حالة الإظلام التام الأولى خلال فصل الصيف الجاري، بعد تحسن في خدمات الشركة وبدء أعمال الصيانة للمحطات، ما أدى إلى زيادة القدرة الإنتاجية للشبكة.

