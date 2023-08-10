المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار لليوم الخميس.. ارتفاع اليورو وتراجع الاسترليني

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 10 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7962 دينار، مسجلاً صعوداً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2729 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1058 دينار، والدولار الكندي 3.5794 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1774 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2783 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3058 دينار، والدينار التونسي 1.5592 دينار، والدرهم المغربي 0.4905 دينار ليبي.