انخفاض حركة المناولة بالموانئ الليبية للعام الجاري

كشف رئيس قسم المعلومات بالشركة الليبية للموانئ “علي أبو “عائشة” عن انخفاض حركة المناولة بالموانئ التابعة للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة %9% بإجمالي 81.730 ألف طن، في مقابل 89.983 ألف طن خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.

وأضاف أبو عائشة لتطبيق بكم الإخباري أن البضائع العامة الموردة بلغت العام الحالي 757.657 طنا، والبضائع المكيسة 220.480 طناً، والحبوب 887.442 طناً، والأسمنت السائب 12.563 طناً، وعدد السيارات 21.286 سيارة، وعدد الحيوانات الحية 40.639 حيوانا.

وأوضح أبو “عائشة” أن عدد الحاويات المفرغة والمشحونة بلغ 47.667 ألف حاوية، منها الحاويات المفرغة بعدد 24.506 ألف حاوية، والحاويات المشحونة 23.161 ألف حاوية.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة مدد سريان مدة القرار رقم 5 للعام 2022 القاضي بالعمل بالتخفيض بنسبة 25% على عوائد المناولة والتخزين للبضائع المفرغة والمشحونة عن طريق ميناء درنة البحرى بداية من الأول من الشهر الجاري وحتى نهاية شهر ديسمبر القادم.