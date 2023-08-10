بالارقام.. انخفاض معدل التضخم في ليبيا خلال الربع الثاني من 2023

أفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإربعاء، بانخفاض معدل التضخم في ليبيا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوي وسنوي.

وبحسب الأرقام الرسمية بلغت نسبة التضخم في الربع الثاني من العام الجاري %2.4%، مسجلة 295.1 نقطة أساس مقابل 288.2 نقطة أساس في الربع الثاني من العام الماضي.

وانخفض معدل التضخم العام خلال الربع الثاني عن الربع الأول بنسبة 0.7%، حيث سجل خلال الربع الأول من العام الحالي 3.1%.

وأشارت بيانات المركزي إلى أن التضخم حافظ على استقراره النسبي خلال الربع الثاني من العام، فبلغ 2.3 في المائة في شهر أبريل، ثم حقق ارتفاعاً في الشهر التالي مايو، إذ بلغ 2.5 في المائة، ليصل في يونيو إلى 2.4 في المائة، محققاً بذلك استقراراً نسبياً في الربع الثاني من عام 2023.